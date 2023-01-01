Как найти дешевые авиабилеты?

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Электронный авиабилет — это, по сути, обычный билет на самолет, но только в менее привычном для путешественника виде. Вся информация об авиаперелете (данные пассажира, маршрут следования) хранится в электронной базе, а пассажир получает на руки маршрут-квитанцию.



Некоторые пассажиры, купив авиабилет онлайн и получив маршрут-квитанцию, удивлены ее видом — это обыкновенный лист формата А4, на котором распечатана вся информация о предстоящем перелете. Однако это действительно официальный документ, подтверждающий договор между авиаперевозчиком и пассажиром.



При регистрации на рейс пассажир должен предъявить маршрут-квитанцию вместе с удостоверением личности точно так же, как предъявляют обыкновенный бумажный билет. Следует отметить, что электронный авиабилет, приобретенный онлайн, стоит дешевле своего бумажного аналога.